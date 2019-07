Beach-WM: Ehlers/Flüggen folgen Thole/Wickler ins Sechzehntelfinale

Hamburg (SID) - Nils Ehlers und Lars Flüggen haben bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg als zweites deutsches Männerteam die Runde der letzten 32 erreicht. Gegen die Mexikaner Lombardo Ontiveros/Juan Virgen gewannen die Hamburger in einer spannenden Partie mit 2:0 (22:20, 21:15) und sicherten sich mit dem zweiten Erfolg im dritten Spiel den Sieg in der Gruppe J.

Nils Ehlers (Foto) und Lars Flüggen im Sechzehntelfinale © SID

"Es fühlt sich natürlich großartig an, dass wir die Gruppe gewonnen haben. Das tut richtig gut", sagte Flüggen bei DAZN: "Wenn wir uns hundertprozentig auf unser Spiel konzentrieren, was uns heute gelungen ist, dann kann es für uns echt weit gehen."

Damit stehen alle vier deutschen Männer-Duos in der K.o.-Phase, allerdings müssen Jonathan Erdmann/Sven Winter (Berlin/Düsseldorf) und Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hameln) den Umweg über die Lucky-Loser-Runde nehmen, um es noch ins Sechzehntelfinale zu schaffen. Beide Teams gehören nicht zu den vier besten Gruppendritten, die das Ticket direkt lösen.

Deutschlands derzeit bestes Männer-Duo Julius Thole/Clemens Wickler (Hamburg) geht ebenfalls als Gruppensieger in die K.o.-Phase. Im Anschluss an die Auslosung der Lucky-Loser-Runde der Männer beginnt das Sechzehntelfinale der Frauen.