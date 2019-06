Beach-WM: Ittlinger/Laboureur sichern Auftakt nach Maß für deutsche Teams

Hamburg (SID) - Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur (München/Friedrichshafen) haben den deutschen Beachvolleyballern bei der WM in Hamburg einen Auftakt nach Maß beschert. Das neu formierte Team gewann das Eröffnungsspiel auf dem Center Court des umgebauten Tennisstadions am Rothenbaum gegen Patricia Pena/Michelle Amarilla aus Paraguay ohne große Mühen in zwei Sätzen (21:15, 21:10).

Ittlinger setzte sich mit Laboureur souverän durch © SID

Lokalmatadorin und Olympiasiegerin Laura Ludwig startet mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch am Abend (18.00 Uhr) ins Turnier. Insgesamt schickt der Deutsche Volleyball-Verband zehn Teams ins Rennen, sechs bei den Frauen, vier bei den Männern. Als Minimalziel wurde das Erreichen der Viertelfinals ausgegeben. Die K.o.-Phase startet am Mittwoch.

Insgesamt geht es in Hamburg um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar (rund 880.000 Euro). Die Siegerteams erhalten je 60.000 Dollar, zudem sichern die Weltmeister ihrem Verband zwei Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.