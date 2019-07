Beach-WM: Thole/Wickler letztes deutsches Duo im Turnier

Hamburg (SID) - Julius Thole und Clemens Wickler sind bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg das letzte noch verbliebene deutsche Team. Gegen die Olympiadritten Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (Niederlande) gewann das Hamburger Duo im Rothenbaumstadion in zwei Sätzen (21:19, 21:19) und erreichte damit das Achtelfinale. Zuvor waren Nils Ehlers/Lars Flüggen (Hamburg) und Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hameln) im Sechzehntelfinale gescheitert.

Im Achtelfinale: Clemens Wickler und Julius Thole © SID

Das Viertelfinale verpassten hingegen Karla Borger und Julia Sude. Damit sind keine deutschen Frauen-Duos mehr im Wettbewerb vertreten. Gegen die Brasilianerinnen Barbara/Fernanda unterlagen Borger/Sude in einem dramatischen Spiel in drei Sätzen (21:10, 17:21, 11:15). "Wir haben sie durch einige blöde Fehler wieder stark gemacht, und dann wird es einfach schwer", sagte Borger: "Uns hat der zwingende Abschluss gefehlt." Schon am Vortag waren fünf von sechs Teams ausgeschieden, unter anderem auch Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch.

Ehlers/Flüggen verpassten gegen die favorisierten US-Amerikaner Tri Bourne/Trevor Crabb beim 1:2 (21:15, 19:21, 10:15) eine Überraschung, Bergmann/Harms kassierten die erwartete Niederlage gegen das norwegische Top-Duo Anders Mol/Christian Sorum. Gegen das derzeit beste Team der Welt verloren die Hamburger in zwei Sätzen (13:21, 13:21).

"Ich habe noch nie so ein Spiel gemacht", sagte Thole bei DAZN. "Die Niederländer haben genau das gemacht, was wir geplant hatten, deswegen hat unsere Taktik so gut funktioniert", so Thole, der allein zwölf Blockpunkte erzielte. "Julius hat so viele Blocks gemacht, das fühlt sich einfach großartig an. Den Matchball hier vor so einem Publikum zu machen, das ist natürlich unglaublich", ergänzte Wickler.

Thole/Wickler treffen nach einer überzeugenden Leistung und vier Siegen in vier Spielen in der Runde der letzten 16 auf die Brasilianer Alison/Alvaro (18 Uhr).