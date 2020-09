Beachvolleyball-EM: Thole/Wickler zum Auftakt souverän

Köln (SID) - Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) haben ihr Auftaktspiel bei der Beachvolleyball-EM in Jurmala/Lettland souverän gewonnen. Das Duo vom Eimsbütteler TV setzte sich im ersten Gruppenspiel nach 31 Minuten mit 2:0 (21:11, 21:13) gegen die Lokalmatadoren Aleksandrs Solovejs/Mihails Samoilovs durch und steht zunächst an der Spitze von Pool C.

Thole und Wickler meistern ihr Auftaktspiel © SID

Die drei übrigen deutschen Männerteams, Nils Ehlers/Simon Pfretzschner (Hamburg/Dachau), Philipp Bergmann/Lukas Pfretzschner (Hameln/Dachau) und Armin Dollinger/Sven Winter (Lohhof/Düsseldorf), starteten beim Saison-Höhepunkt allesamt mit Niederlagen.

Die Sieger der acht Vorrundengruppen stehen direkt im Achtelfinale. Die acht verbleibenden Plätze spielen die Gruppen-Zweiten und -Dritten in einer Qualifikationsrunde aus.