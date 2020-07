Beachvolleyball: Finalniederlage für Ludwig/Kozuch

Düsseldorf (SID) - Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben beim Beachvolleyball-Turnier in Düsseldorf das Finale verloren. Nach nach vier Siegen in Folge unterlag das Duo vom Hamburger SV den Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre klar mit 0:2 (12:21, 15:21).

Finalniederlage für Ludwig/Kozuch in Düsseldorf © SID

Ludwig und Kozuch steckte im dritten Spiel des Tages noch der Tiebreak-Krimi aus der Runde der letzten Vier in den Knochen. Beim 2:1 (17:21, 21:13, 27:25) gegen Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf) wehrten die Hamburgerinnen am Nachmittag gleich neun Matchbälle ab. Zuvor hatten Ludwig und Kozuch im letzten Gruppenspiel Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur 2:0 (23:21, 21:19) bezwungen.

Für Hallen-Nationalspielerin Louisa Lippmann hingegen war nach der Gruppenphase bei ihrer Beach-Premiere Schluss. Mit ihrer Partnerin Isabel Schneider unterlag sie im letzten Spiel 1:2 (21:17, 15:21, 10:15) gegen Michala Kubickova/Michala Kvapilova aus Tschechien. Für das neuformierte Duo war es der einzige Satzgewinn im Turnier.

Als "Nahtoderfahrung" beschrieb Lippmann ihr erstes Spiel über drei Sätze, trotz der Anstrengung genoss die 25-Jährige ihren Abstecher in vollen Zügen. "Deswegen bin ich hier, mich einfach mal reinzuschmeißen in das Abenteuer", so Lippmann, die derzeit keine weiteren Einsätze im Sand plant.