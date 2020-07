Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch mit erstem Sieg nach Coronapause

Düsseldorf (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben bei der ersten Station der comdirect beach tour in Düsseldorf zum Auftakt den erwarteten Favoritensieg eingefahren. Gegen das neu formierte Duo Louisa Lippmann und Isabel Schneider setzten sich die Hamburgerinnen im ersten Spiel nach monatelanger Wettkampfpause mit 2:0 (21:14, 21:14) durch.

Düsseldorf: Sieg für Laura Ludwig und Margareta Kozuch © SID

"Es ist für mich eine sehr große Umstellung. Man ist ständig unter Druck, den nächsten Ballkontakt zu spielen", sagte Hallen-Nationalspielerin Lippmann, die ihr Debüt im Sand feierte, bei Sport1. Die 24 Jahre alte Diagonalangreiferin überzeugte mit einigen schönen Aktionen, hatte aber auch Schwierigkeiten mit dem ungewohnten Untergrund. "Ich bin ein bisschen hektisch in die Situationen reingegangen. In der Annahme ist noch Luft nach oben, Diagonalspielerinnen sind ja nicht so bekannt für eine starke Annahme", so Lippmann.

Am Abend treffen Ludwig/Kozuch in der Gruppe A noch auf das tschechische Duo Michala Kubickova/Michala Kvapilova, Lippmann/Schneider spielen noch gegen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur.

Das Turnier der Top Teams findet im Rahmen der Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6.September) statt. Ludwig/Kozuch sind ebenso wie die anderen Nationalteams bereits für die DM qualifiziert und sammeln in Düsseldorf Wettkampfpraxis. Insgesamt sind drei Frauen- und drei Männer-Turniere geplant, am kommenden Wochenende gehen unter anderem die Vize-Weltmeister Julius Thole/Clemens Wickler in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an den Start.