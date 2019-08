Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch und Thole/Wickler im Moskauer Achtelfinale

Köln (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Partnerin Margareta Kozuch sowie die Vizeweltmeister Julius Thole/Clemens Wickler haben beim Vier-Sterne-Turnier in Moskau das Achtelfinale erreicht.

Ludwig und Kozuch spielen um den Gruppensieg © SID

Die Hamburgerinnen Ludwig/Kozuch setzten sich in der ersten K.o.-Runde im deutschen Duell mit 2:0 (21:16, 22:20) gegen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur (München/Friedrichshafen) durch und treffen nun auf die Italienerinnen Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth. In der Vorwoche waren Ludwig/Kozuch an gleicher Stätte im EM-Achtelfinale ausgeschieden.

Thole/Wickler gewannen ihr K.o.-Spiel ebenfalls deutlich. Das Duo vom Eimsbütteler TV bezwang die Österreicher Robin Seidl/Philipp Waller 21:15, 21:19. Nächste Gegner sind die Belgier Dries Koekelkoren/Tom van Walle, die sie jüngst bei der EM in den Gruppenspielen klar besiegt hatten.

Ebenfalls in die Runde der letzten 16 zogen Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) ein. Das Aus ereilte dagegen Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) und die Hamburger Nils Ehlers und Lars Flüggen.

Ludwig/Kozuch kämpfen wie auch die anderen deutschen Nationalteams um die Startplätze für die Olympischen Spiele 2020. Derzeit liegt kein deutsches Frauen-Team unter den Top 15 der Welt, bei den Männern waren Thole/Wickler vor dem Turnier in Moskau Achte.

Nach dem Turnier in Moskau stehen die deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand auf dem Programm (29. August bis 1. September), dann geht es zum World-Tour-Finale nach Rom (3. bis 8. September).