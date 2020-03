Beachvolleyball-Major in Hamburg abgesagt

Hamburg (SID) - Auch das Major-Turnier der Beachvolleyballer in Hamburg kann wegen der Coronakrise nicht stattfinden. Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, musste das Event am Rothenbaum (19. bis 23. August) wie auch das Major in Wien (12. bis 16. August) abgesagt werden.

Auch das Major in Hamburg wurde abgesagt © SID

Da Experten vorhersagten, dass im Juli und August der Höhepunkt der Pandemie bevorstehe, könne "niemand die Verantwortung übernehmen, mit ruhigem Gewissen und aus voller Überzeugung die Umsetzung der geplanten Events anzugehen", wurde Veranstalter Hannes Jagerhofer auf der Website der Beach Major Series zitiert. Ziel sei es, das dass Turnier 2021 wieder in die Hansestadt zurückkehrt.