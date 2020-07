Beachvolleyball: Olympiasieger Brink verstärkt Sport1-Team

Köln (SID) - Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink wird die Turnierserie "Road to Timmendorfer Strand" und die anschließenden deutschen Meisterschaften im Free-TV auf Sport1 als Experte und Moderator begleiten. Erstmals ist der 38-Jährige am Samstag in Düsseldorf live im Einsatz (ab 18.00 Uhr).

Ab Mitte Juli gehen unter anderem Olympiasiegerin Laura Ludwig und die Vize-Weltmeister Julius Thole/Clemens Wickler bei den Turnieren in Düsseldorf, Hamburg und Timmendorfer Strand, wo vom 3. bis 6. September die deutschen Meisterschaften stattfinden, an den Start.

Sport1 wird an allen Wochenenden jeweils an den Samstagen und Sonntagen im Free-TV über 20 Stunden live übertragen.