Beachvolleyball: Turnier für Vizeweltmeister Wickler "extrem wichtig"

Köln (SID) - Für die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole (23) und Clemens Wickler (25) geht es nach monatelanger Wettkampfpause am Wochenende in Düsseldorf wieder in den Sand. "Für uns ist das extrem wichtig, wir hatten unser letztes Turnier im vergangenen Jahr. Durch Corona ist alles ausgefallen, da ist es wichtig Wettkampfpraxis zu haben", sagte Wickler dem SID.

Das Duo tritt in Düsseldorf beim Top-8-Turnier an, das parallel zur Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) stattfindet. Thole/Wickler sind wie die anderen Nationalteams bereits für die DM gesetzt.

"Wir haben in der Saison zwei Höhepunkte, das sind die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand und die EM in Jürmala", sagte Thole: "Wir wollen die ersten drei Turniere jetzt als Vorbereitungsturniere nutzen." Bei der DM im September "gehen wir schon mit dem Ziel rein, deutscher Meister zu werden", sagte Wickler.