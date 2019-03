Beachvolleyball-WM 2021 findet in Rom statt

Rom (SID) - Rom ist 2021 zum zweiten Mal nach 2011 Gastgeber der Beachvolleyball-WM. Um die Sportart in Italien populärer zu machen, treffen sich bereits vom 4. bis 8. September 2019 die 64 besten Männer- und Frauenteams zum Weltcup-Finale in der italienischen Hauptstadt. Das Turnier zählt als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Die WM 2019 findet vom 28. Juni bis 7. Juli in Hamburg statt. Bislang gab es in der bis 1997 zurückreichenden Geschichte der WM-Turniere zwei deutsche Weltmeisterteams. 2009 in Stavanger gewannen die späteren London-Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann den Titel, 2017 in Wien triumphierten die Rio-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst.