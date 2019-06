Beachvolleyball-WM in Hamburg: Alle Spiele live bei DAZN

München (SID) - Alle Spiele der anstehenden Beachvolleyball-WM am Hamburger Rothenbaum (28. Juni bis 7. Juli) werden vom Livestreamingdienst DAZN übertragen. Die jeweils 48 besten Teams der Welt im Damen- und Herrenbereich treffen aufeinander, gespielt wird in zwölf Viererpools. DAZN sendet die Begegnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz live.

Erstes Match für Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin © SID

Zusätzlich stellt DAZN ab der K.o.-Phase von allen Spielen mit deutscher Beteiligung Highlight-Clips zur Verfügung, ab dem Halbfinale werden auch von allen anderen Partien die Höhepunkte gezeigt.

Sport1 strahlt zahlreiche Spiele im Free-TV aus. Zum Auftakt am Freitag werden ab 21.30 Uhr die Höhepunkte des Tages gezeigt, unter anderem aus dem ersten Spiel von Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch gegen Kelley Larsen/Emily Stockmann (USA).

Am Sonntag wird erstmals live aus dem Rothenbaumstadion gesendet, insgesamt sind bei Sport1 über 25 Stunden Liveberichterstattung geplant. Auch die ARD und das ZDF zeigen die ganze Woche über im Livestream Beachvolleyball. Die Finalspiele am 6. und 7. Juli sind bei den öffentlich-rechtlichen Sendern im TV zu sehen.