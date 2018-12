Beachvolleyball: Walkenhorst/Ludwig müssen Comeback verschieben

Köln (SID) - Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig müssen ihr für den Jahresbeginn geplantes Comeback verschieben. "Nachdem ich immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wurde mir jetzt eine Zwangspause verordnet", schrieb Walkenhorst bei Facebook. Ihre Probleme an den Rippen, der Hüfte und der Schulter seien "für alle Ärzte und Physios ein echtes Rätsel".

Comeback von Walkenhorst und Ludwig erstmal verschoben © SID

Walkenhorst (28) und Ludwig (32) hatten nach Gold in Rio 2016 auch den WM-Titel 2017 in Wien gewonnen. Walkenhorst unterzog sich anschließend zwei Operationen, im Oktober 2018 brachte ihre Frau Maria Drillinge zur Welt. Auch Ludwig legte eine Baby-Pause ein. Mit wem sie zu Jahresbeginn in Walkenhorsts Abwesenheit an den Start geht, ist offen.