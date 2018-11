Beaver Creek: Termine für Abfahrt und Super-G getauscht

Beaver Creek (SID) - Anhaltende Schneefälle haben für eine Programmänderung beim alpinen Ski-Weltcup am Wochenende in Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado geführt. Die Termine für Super-G und Abfahrt der Männer wurden getauscht. Das gab der Internationale Skiverband FIS am Donnerstag bekannt.

30 Zentimeter Neuschnee führen zu einer Terminänderung © SID

Die Abfahrt wird nun bereits am Freitag (18.45 Uhr MEZ) auf der "Birds of Prey" ausgetragen, der Super-G geht stattdessen erst am Samstag (19.00) über die Bühne.

Seit Mittwoch sind 30 Zentimeter Schnee gefallen, die Prognosen sind nicht gut. Deshalb entschieden die Organisatoren, der US-Skiverband und die Jury, den Zeitplan anzupassen.