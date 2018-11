Bebou fehlt Hannover in Gladbach

Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 muss am Sonntag im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach auf Angreifer Ihlas Bebou verzichten. Der 24-Jährige zog sich im Training mit der togolesischen Fußball-Nationalmannschaft eine Sehnenverletzung am hinteren Oberschenkel zu. Das ergab eine Untersuchung am Montag.

Leistungsträger: Ihlas Bebou ist Hannovers Topscorer © SID

Torjäger Niclas Füllkrug kehrte dagegen nach zweieinhalb Wochen Pause ins Mannschaftstraining zurück. "Ich fühle mich gut", sagte der 25-Jährige, der zuletzt über Kniebeschwerden geklagt hatte und zur Behandlung nach München gereist war. Ob Füllkrug am Wochenende spielen kann, ist aber noch offen.