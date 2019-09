Becker adelt Krawietz/Mies: "Ein fantastisches Grand-Slam-Jahr"

Köln (SID) - Tennis-Ikone Boris Becker hat das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies nach dem Halbfinal-Aus bei den US Open für deren Leistungen in diesem Jahr geadelt. "Ihr habt ein fantastisches Grand-Slam-Jahr absolviert, seid French-Open-Sieger geworden, so etwas bleibt man ein Leben lang", sagte Becker bei Eurosport: "Im Doppel sind es immer nur ein paar Punkte, es ist unglücklich, allerdings auch Teil des Spiels."

Das Doppel aus Coburg und Köln hatte am Donnerstag knapp drei Monate nach dem überraschenden Triumph in Paris das nächste Grand-Slam-Endspiel verpasst. Im Halbfinale verlor das deutsche Duo gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien). Bei den French Open hatten sie sich im Juni noch überraschend den Doppeltitel gesichert.

Auch Mies zog ein positives Fazit nach den erfolgreichen Auftritten in dieser Saison. "Wir haben in den letzten zwölf Monaten eine richtig gute Chemie aufgebaut und ein blindes Verständnis auf dem Platz entwickelt", sagte der 29-Jährige und ergänzte: "Es läuft alles sehr gut und wir freuen uns auf das, was kommt."