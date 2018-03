Becker/Schröder holen Silber bei erster Snowvolleyball-EM

Flachau (SID) - Das Frankfurter Duo Paul Becker und Jonas Schröder hat bei der erstmals ausgetragenen Snowvolleyball-Europameisterschaft Silber für Deutschland gewonnen. Becker/Schröder verloren in Wagrain/Österreich im Finale mit 0:3 (12:14, 15:17, 9:11) gegen die an Nummer eins gesetzte russische Paarung Ruslan Dajanow/Taras Myskiw.

Snow-Volleyball: Becker/Schröder holen EM-Silber © SID

Becker/Schröder hatten das Ticket für die EM als Sieger der deutschen Meisterschaft in Winterberg ergattert. Bei den Frauen mussten sich Lena Overländer und Karoline Fröhlich (Gladbeck/Berlin) nach ihrem Achtelfinalaus bei der EM mit dem geteilten neunten Platz begnügen.

Die Wintervariante orientiert sich am Beachvolleyball. Lediglich die Zählweise unterscheidet sich: Beim Snowvolleyball werden alle Sätze, auch der Tiebreak, bis elf Punkte gespielt - mit einem Vorsprung von zwei Zählern wie im Volleyball grundsätzlich üblich. Zudem treten die Duos in winterlicher Sportkleidung und Fußballschuhen an, da der Untergrund relativ hart und rutschig ist.