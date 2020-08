Beckers und Schäfer führen bei Mehrkampf-DM - Favorit Brugger nach Fehlstart raus

Köln (SID) - In Abwesenheit von Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul liegt Nico Beckers nach dem ersten Tag der deutschen Mehrkampfmeisterschaft im bayerischen Vaterstetten an der Spitze. Mit 4060 Punkten führt der 26-Jährige vor Jannis Wolff (3953/beide Aachener TG) und Malik Diakite (3952/Hannover 96). Am Sonntag (ab 11.00 Uhr, zdf.de) folgt allerdings Beckers schwächerer Tag.

Nico Beckers führt nach dem ersten Tag den Zehnkampf an © SID

Titelkandidat Mathias Brugger verspielte bereits zum Auftakt beim 100-Meter-Sprint mit einem Fehlstart alle Chancen. Der 28-Jährige legte zwar Einspruch gegen die Wertung ein, doch dem Protest wurde nicht stattgegeben. Brugger stieg nach drei Disziplinen aus.

Bei den Siebenkämpferinnen liegt Favoritin Carolin Schäfer von der LG Eintracht Frankfurt dank eines starken ersten Tages vorn. In drei von vier Disziplinen dominierte die WM-Zweite von 2017 ihre Konkurrenz und hat mit 3756 Punkten knapp 100 Zähler Vorsprung auf die Zweitplatzierte Vanessa Grimm (Königsteiner LV).