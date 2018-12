Beckert verpasst Podium in Heerenveen deutlich

Heerenveen (SID) - Langstrecken-Spezialist Patrick Beckert ist beim Eisschnelllauf-Weltcup im niederländischen Heerenveen deutlich an einem Podestplatz vorbeigelaufen. Der Erfurter belegte am Sonntag über 5000 m in 6:16,780 Minuten Rang acht. Mit zwei vierten Rängen (5000 m und 10.000 m) ist Beckert der bislang erfolgreichste deutsche Eisschnellläufer in der laufenden Weltcup-Saison.

Langstrecken-Spezialist Beckert belegt Rang acht © SID

Der Fokus der Oranje-Fans lag derweil auf Superstar Sven Kramer, der zuletzt angeschlagen ausgesetzt hatte. Der viermalige Olympiasieger wurde in 6:10,614 Dritter hinter Landsmann Patrick Roest (6:09,820). Der dritte niederländische Top-Läufer Jorrit Bergsma belegte in 6:12,164 Minuten den fünften Platz. Einen Heimsieg verhinderte der Russe Danila Semerikow, der sich in 6:08,960 den ersten Platz sicherte.