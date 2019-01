Beckham-Klub zeigt Interesse an Frankfurts Fabian

Frankfurt/Main (SID) - David Beckhams Klub Inter Miami zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Marco Fabian (29). Das berichtet die Bild-Zeitung. Miami spielt ab 2020 in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). "Es gibt viele schöne Orte, an denen es sich gut leben lässt. Die MLS ist eine aufstrebende Liga", sagte Fabian.

Fabian steht u.a. im vorläufigen WM-Aufgebot Mexikos © SID

Der Mexikaner lief in der Hinrunde nur ein Mal für Frankfurt auf und wird schon länger mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ein Transfer zum türkischen Spitzenklub Fenerbace Istanbul war im Sommer kurz vor dem Abschluss geplatzt. Fabian soll zudem auch Angebote aus dem arabischen sowie dem chinesischem Raum vorliegen haben.