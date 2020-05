Beförderung beim BVB: Skibbe wird neuer U23-Trainer

Köln (SID) - Der frühere Bundesligatrainer Michael Skibbe erhält beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund eine Beförderung. Der aktuelle U19-Trainer der Schwarz-Gelben wird zur kommenden Saison Coach der U23-Mannschaft. Im Gegenzug übernimmt der derzeitige Trainer der zweiten Mannschaft, Mike Tullberg, die A-Junioren.

Michael Skibbe wird wieder Trainer der BVB-Reserve © SID

"In Michael Skibbe installieren wir hier nun einen Trainer, der über große Expertise verfügt, in seiner Laufbahn schon fast alles erlebt hat und den Spielern der unterschiedlichen Altersstufen in der U23 noch vieles mit auf den Weg geben kann", sagte Nachwuchskoordinator Lars Ricken.

Dortmunds U23 belegt in der derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Regionalliga West den siebten Tabellenplatz.