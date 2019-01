Behindertensport: IPC-Zentrale in Bonn zieht um

Bonn (SID) - Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) zieht mit seiner Zentrale in Bonn innerhalb der Stadt um. Wie der internationale Behindertensport-Dachverband am Donnerstag mitteilte, werde man ab Januar 2020 die Räumlichkeiten in der ehemaligen nordrhein-westfälischen Landesvertretung in der Dahlmannstraße 2 beziehen. Das 1989 in Düsseldorf gegründete IPC hat seit 1999 seinen Sitz in der ehemaligen deutschen Bundeshauptstadt.