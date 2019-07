Behindertensport: Weitspringer Schäfer knackt eigenen Weltrekord

Leverkusen (SID) - Der Paralympics-Vierte Leon Schäfer hat beim Leichtathletik-Meeting in Leverkusen einen Weltrekord im Weitsprung aufgestellt. Der 22-Jährige kam bei seinem Heimwettkampf auf 6,99 m und übertraf damit seine eigene erst vor elf Tagen bei den internationalen deutschen Meisterschaften in Singen aufgestellte Bestmarke um 19 Zentimeter. Dort hatte Schäfer seinem Vorbild und Paralympics-Sieger Heinrich Popow den Rekord entrissen.

Weitspringer Leon Schäfer stellt Weltrekord auf © SID

"In Singen wusste ich, das geht auf jeden Fall noch weiter", sagte der oberschenkelamputierte Schäfer: "Dass es jetzt direkt so weit geht, hätte ich auch nicht gedacht. Mit 6,99 m bin ich knapp an den sieben Metern vorbei, aber die sind jetzt das nächste große Ziel – ganz klar."