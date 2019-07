Bei Subotic-Debüt: Union Berlin mit Remis gegen Wolfsburg

Anif (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin hat sich beim Debüt von Neuzugang Neven Subotic mit einem Remis vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg getrennt. Beim 1:1 (1:0) im Testspiel gegen den Europa-League-Teilnehmer lief der Ex-Dortmunder nach seiner Knieverletzung erstmals im Trikot der Berliner auf. Die Partie wurde über viermal 30 Minuten ausgetragen.

Brachte Union zunächst in Führung: Sebastian Andersson © SID

Sebastian Andersson (2.) brachte Union früh in Führung, VfL-Neuzugang Joao Victor (78.) erzielte den Ausgleich für die Wölfe, die in der Vorbereitung auf die neue Saison ungeschlagen bleiben. Subotic spielte im ersten Viertel in der Innenverteidigung und wurde in der Pause durch Michael Parensen ersetzt.

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Wölfe am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Hallescher FC. Union muss einen Tag vorher in der ersten Runde beim VfB Germania Halberstadt antreten.