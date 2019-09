Bei drittem klaren Saisonsieg: Footballer Johnson mit NFL-Debüt für Patriots

Köln (SID) - Beim Debüt des deutschen Fullbacks Jakob Johnson (24) hat Super-Bowl-Champion New England Patriots auch das dritte Spiel der 100. Saison in der US-Football-Liga NFL deutlich gewonnen. Gegen die verletzungsgeplagten New York Jets, bei denen in Sam Darnold (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Trevor Siemian (Knöchelverletzung) sowohl der Starting- als auch der Backup-Quarterback erkrankt bzw. verletzt ausfallen, siegten die Patriots 30:14 - zum dritten Mal erzielte New England mindestens 30 Punkte.

Feierte sein Debüt in der NFL: Fullback Jakob Johnson © SID

Im ersten Spiel nach der Entlassung von Skandal-Wide-Receiver Antonio Brown (31) führte Star-Quarterback Tom Brady die Mannschaft von Coach Bill Bellichik mit 28 von 42 erfolgreichen Pässen für 306 Yards Raumgewinn zum Sieg. Unterstützt wurde der 42-Jährige von einer überragenden Defensive, die Jets-Quarterback Luke Falk in seinem erst zweiten NFL-Spiel nur zwölf erfolgreiche Pässe an seine Receiver für 98 Yards gönnte.

Neben den Patriots bauten auch die Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills und Dallas Cowboys ihre makellose Bilanz auf 3:0-Siege aus. Die Packers mit Star-Quarterback Aaron Rodgers, der solide für 235 Yards warf, siegten 27:16 gegen die Denver Broncos. Dank ihres überragend aufgelegten Spielmachers Patrick Mahomes rangen die Chiefs die bis dato ebenso ungeschlagenen Baltimore Ravens 33:28 nieder.

In Dallas deklassierten die Cowboys die extrem schwachen Miami Dolphins 31:6 - die Gäste aus dem Sunshine State mussten die dritte hohe Pleite hinnehmen und haben ein desaströses Punkteverhältnis von 16:133. Knapp war es hingegen für die Bills, die sich das 21:17 bei den ebenfalls sieglosen Cincinnati Bengals hart erarbeiten mussten. Erst 1:50 Minuten vor dem Ende gelang Runningback Frank Gore der erlösende Touchdown.

Johnson, der zunächst in den Special Teams der Patriots und in der letzten Minute dann in seiner Position als klassischer Fullback zum Einsatz kam, war im April über das International Pathway Program für ausländische Talente verpflichtet worden. Der Stuttgarter schaffte es beim Roster-Cut Ende August nicht in den Patriots-Kader, bekam nun aber seine erste Bewährungschance.