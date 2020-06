Bei zweitem Golf-Turnier nach Corona-Pause: Langer schafft Cut

Washington (SID) - Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat auf der US-Tour bei seinem zweiten Turnier nach der Corona-Pause den Cut geschafft. Am Freitag (Ortszeit) spielte der 62-Jährige auf dem Par-71-Kurs der RBC Heritage in South Carolina auf der zweiten Runde eine starke 67 und liegt nach einer 69er-Runde am Donnerstag mit 136 Schlägen auf dem geteilten 28. Platz.

Bernhard Langer spielte zwei überzeugende Runden © SID

Webb Simpson, US-Open-Sieger von 2012, liegt beim mit 7,1 Millionen Dollar dotierten Traditionsturnier auf dem Harbour Town Link Golf Course in Führung. Der US-Amerikaner spielte jeweils eine 65. Auf dem geteilten zweiten Platz lauern mit nur einem Schlag Rückstand der Kanadier Corey Conners und Simpsons Landsmann Bryson DeChambeau.

Vor der zweiten Runde hatte es schlechte Nachrichten gegeben. Nick Watney wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der 39-jährige Amerikaner stieg nach Angaben der Veranstalter daher vor der zweiten Runde aus. Watney hatte sich aufgrund von Symptomen am Freitagmorgen einem Test unterzogen.

Die Spieler müssen sich seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs an regelmäßige Messungen der Körpertemperatur und COVID-19-Tests sowie die in weiten Teilen der Welt praktizierte Abstandsregelung gewöhnen.