Beide Curling-Teams trotz Niederlagen im EM-Halbfinale

Tallinn (SID) - Das arg gebeutelte deutsche Curling feiert nach langer Durststrecke wieder einen internationalen Erfolg: Bei den Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn haben erstmals seit 2008 wieder beide Teams des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) gemeinsam das Halbfinale erreicht - auch dank doppelter Schweizer Schützenhilfe. "Das ist der Irrsinn, wir haben das Maximum rausgeholt. Das belegt unseren Aufschwung", sagte DCV-Präsident Bernhard Mayr dem SID.

Beide deutschen Teams stehen im EM-Halbfinale © SID

Die Männer um den jungen Skip Marc Muskatewitz (Rastatt) belegten nach ihrer abschließenden 2:8-Niederlage gegen Titelverteidiger Schweden aufgrund eines Millimetervorsprungs zum Abschluss der Vorrunde ebenso Rang vier wie die Frauen um Skip Daniela Jentsch (Füssen), die sich am Donnerstag den Schwedinnen mit 3:7 geschlagen geben mussten.

Die Frauen kamen mit insgesamt fünf Siegen weiter, da Titelverteidiger Schottland gegen den ungeschlagenen Vorrundensieger Schweiz mit 5:6 nach Zusatzend verlor. Weil bei den Männern im Parallelspiel Norwegen gegen ebenfalls der Schweiz 7:8 unterlag, standen drei Mannschaften bei 5:4-Siegen. Damit musste das sogenannte Steinspiel entscheiden.

Dabei werden am Ende eines jeden Abschlusstrainings zwei Steine ins Haus gesetzt. Wer in der Addition aller neun Steinspiele der Vorrunde im Gesamtschnitt den geringsten Abstand zum Mittelpunkt aufweist, kommt weiter. Deutschland lag mit 24,25 Zentimetern um die Winzigkeit von nur 59 Millimetern vor Norwegen (24,84) und den Eidgenossen (25,51).

Die Männer treffen im Halbfinale am Donnerstag (18.00 Uhr) erneut auf Schweden, das mit Erfolgsskip Niklas Edin alle neun Vorrundenspiele gewann und seinen fünften Titel in Folge anpeilt. Im zweiten Vorschlussrundenspiel treffen Schottland (7:2) und Italien (6:3) aufeinander. Die Frauen stehen am Freitag (13.00 Uhr) gegen die Schweizerinnen ebenfalls vor einer schwierigen Aufgabe. Ferner kämpfen Schweden und Russland um den Finaleinzug.

Für den finanziell arg gebeutelten DCV ist das Abschneiden in Tallinn ein wichtiger Schritt nach vorn. Beide Mannschaften haben sich damit für die Weltmeisterschaften im kanadischen Lethbridge (Männer) und im dänischen Silkeborg (Frauen) qualifiziert. "Das hilft uns natürlich sehr in unseren Gesprächen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Bemühen um mehr Fördergelder", sagte Mayr dem SID.