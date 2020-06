Beierlorzer vor Rhein-Main-Derby: "Jeder weiß um die Brisanz"

Mainz (SID) - Trainer Achim Beierlorzer vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erwartet im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt ein "intensives und umkämpftes" Spiel. "Jeder weiß um die Brisanz, die in diesem Derby steckt", sagte er vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und appellierte im Kampf um den Klassenerhalt an sein Team: "Wir müssen den absoluten Glauben verkörpern und in die Tat umsetzen, dass wir das nicht nur schaffen können, sondern schaffen."

Achim Beierlorzer will die Pleite gegen Leipzig abhaken © SID

Die Mainzer sind als Tabellen-15. nur einen Punkt vom Relegationsrang entfernt, Sportvorstand Rouven Schröder glaubt aber fest an den Klassenerhalt. "Es ist wichtig, dass man alles reinwirft, die Energie und Schärfe hat, sich mit allem dagegenzustemmen, daran zu glauben und bis zum Schluss alles zu investieren", sagte er: "Dann wirst du am Ende auch belohnt, davon bin ich überzeugt."

In Frankfurt müssen die Rheinhessen neben dem gelbgesperrten Ridle Baku voraussichtlich auch auf Stürmer Dong-Won Ji verzichten, der aufgrund von Rückenproblemen derzeit nicht trainieren kann.