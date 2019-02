"Beim Torjubel ausgerastet": Kutucu trifft für Schalke

Gelsenkirchen (SID) - Ahmed Kutucu genoss das erste Tor in "seiner" Arena in vollen Zügen. "Es war ein unglaubliches Gefühl", sagte der 18-Jährige nach dem 4:1 (1:0) des Fußball-Vizemeisters Schalke 04 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Fortuna Düsseldorf: "Beim Torjubel bin ich ausgerastet. Das war immer mein Traum." Der gebürtige Gelsenkirchener, erst seit dem vergangenen Freitag Profi, hatte die Königsblauen mit 1:0 in Führung gebracht (30.).

Kutucu traf für Schalke zum 1:0 © SID

Für den U19-Nationalspieler der Türkei, der siebeneinhalb Jahre in der Schalker Jugend spielte, war es der erste Profi-Treffer vor eigenem Publikum. In der Bundesliga hatte der Stürmer bereits zum Hinrundenabschluss beim 3:1 beim VfB Stuttgart als Joker getroffen. Gegen Düsseldorf stand Kutucu erstmals in der Startelf. Ansprüche auf einen Stammplatz will der 18-Jährige, der in der A-Jugend-Bundesliga in 35 Spielen 22 Tore erzielte, aber nicht stellen. "Das entscheidet der Trainer", sagte er, "da halte ich mich raus."