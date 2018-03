Belgien: Batshuayi und drei weitere Bundesliga-Spieler im Aufgebot

Brüssel (SID) - Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez hat neben Angreifer Michy Batshuayi (24) von Borussia Dortmund drei weitere Bundesliga-Spieler in seinen Kader für das Testspiel am 27. März gegen Saudi-Arabien in Brüssel berufen. Auch Torwart Koen Casteels sowie die beiden Angreifer Divock Origi (beide VfL Wolfsburg) und Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) schafften es ins Aufgebot.

Michy Batshuayi gehört zum belgischen Aufgebot © SID

Zudem kehrt Mittelfeldspieler Radja Nainggolan (AS Rom) nach einer Pause aus disziplinarischen Gründen zurück. Der Weltranglistenfünfte Belgien trifft bei der WM in Russland in der Vorrunde auf England, Panama und Tunesien.