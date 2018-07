Belgien - England 2:0 (1:0): Szenen, Fakten, Zitate

St. Petersburg (SID) - PECH: Oma Erna mag Nacer Chadli jetzt nicht unbedingt kennen, da gibt es die Hazards und De Bruynes, die einem wie ihm die Show stehlen. Eine gute WM hat der belgische Flügelspieler da auf der linken Seite trotzdem gespielt. Umso bitterer das Ende: Erst bereitete Chadli den Treffer von Thomas Meunier akkurat vor, dann zerrte er sich bei einem Sprint den Oberschenkel und musste in der 39. Minute raus. Naja, die Bronzemedaille hat er trotzdem bekommen.

Belgiens Alderweireld sorgte für eine sehenswerte Aktion © SID

GRÄTSCHE: Eric Dier wird sich schwarz ärgern. Diesen Lupfer in der 70. Minute, den hatte nicht nur der Engländer schon im Netz gewähnt. Doch während die Fans schon zum Jubel ansetzten, grätschte Toby Alderweireld dazwischen. Buchstäblich. Wie der belgische Verteidiger den Ball von der Linie kratzte und ins Toraus wuchtete, das hatte etwas Heldenhaftes. Eine solche Aktion kann den Gegner brechen. So geschehen bei den Three Lions.

JUNGLÖWEN: Die beste Nachricht für England an diesem Tag: Es ist noch Zeit. Platz vier nervt mit Sicherheit, bei dieser starken Turnierleistung war bestimmt mehr drin. Aber die Mannschaft ist noch blutjung. Mit 25 Jahren und 174 Tagen stellte der Weltmeister von 1966 im "kleinen Finale" die jüngste Startelf der WM-Geschichte auf. Sie haben 2022 in Katar die Chance, dann 56 Jahre Schmerz zu beenden.

INSEL: Das Fußball-Mutterland ist wieder wer, das war schon seit dem Halbfinal-Einzug der Engländer klar. Ein Blick auf die Startaufstellungen des Spiels um den dritten Rang unterstrich diesen Eindruck aber doppelt und mit Rotstift. Ganze 19 der 22 Akteure, die von Beginn an aufgelaufen waren, verdienen in der englischen Premier League ihr Geld. Die übrigen Vereine: AS Monaco, Paris St. Germain - und Tianjin Quanjian.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Diese Platzierung haben wir verdient. Die Spieler haben sich auf ihrem Talent nicht ausgeruht, sondern wollten Erfolg und haben hart dafür gearbeitet."(Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez)

BELGIEN: Courtois/FC Chelsea (26 Jahre/65 Länderspiele/0 Tore) - Alderweireld/Tottenham Hotspur (29/83/3), Kompany/Manchester City (32/81/4), Vertonghen/Tottenham Hotspur (31/108/9) - Meunier/Paris St. Germain (26/30/6), 17 Tielemans/AS Monaco (21/13/0) ab 78. Dembele/Tottenham Hotspur (30/79/5), 6 Witsel/Tianjin Quanjian (29/96/9), 22 Chadli/West Bromwich Albion (28/51/6) ab 39. Vermaelen/FC Barcelona (32/69/1) - 7 De Bruyne/Manchester City (27/68/15), 9 Lukaku/Manchester United (25/75/40) ab 60. Mertens/SSC Neapel (31/73/15), 10 Eden Hazard/FC Chelsea (27/92/25). - Trainer: Martinez

ENGLAND: Pickford/FC Everton (24/10/0) - Jones/Manchester United (26/27/0), Stones/Manchester City (24/33/2), Maguire/Leicester City (25/12/1) - Trippier/Tottenham Hotspur (27/13/1), Loftus-Cheek/FC Chelsea (22/8/0) ab 84. Alli/Tottenham Hotspur (22/30/3), Dier/Tottenham Hotspur (24/32/3), Delph/Manchester City (28/15/0), Rose/Tottenham Hotspur (28/23/0) 46. Lingard/Manchester United (25/18/2) - Sterling/Manchester City (23/44/2) ab 46. Rashford/Manchester United (20/25/3), Kane/Tottenham Hotspur (24/30/19). - Teammanager: Southgate

SCHIEDSRICHTER: Alireza Faghani (Iran). - TORE: 1:0 Meunier (4.), 2:0 Eden Hazard (82.). - ZUSCHAUER: 64.406 (ausverkauft). - BESTE SPIELER: Meunier, Hazard - Pickford, Dier. - GELBE KARTEN: Witsel - Stones, Maguire. - ERWEITERTE STATISTIK (Quelle: deltatre): Torschüsse: 12:15. - Ecken: 4:5. - Ballbesitz: 43:57 % . - Zweikämpfe: 48:58 (SID)