Belgien: Meister Genk trennt sich von Trainer Mazzu

Köln (SID) - Der belgische Fußballmeister KRC Genk hat sich am Dienstag von Trainer Felice Mazzu (55) getrennt. Der Verein teilte auf seiner Homepage mit: "Der Negativtrend hat sich in den letzten Wochen verstärkt. Die Klubspitze hatte nicht mehr das Gefühl, dass der Trainerstab die Wende vollziehen kann." Als Interimscoach amtiert vorläufig Domenico Olivieri.

Genk und Felice Mazzu gehen in Zukunft getrennte Wege © SID

Mazzu war erst seit dieser Saison für Genk tätig. In der Liga hatte KRC zuletzt 0:2 gegen KAA Gent verloren und belegt derzeit den neunten Platz. In der Champions-League-Gruppe E ist Genk mit nur einem Punkt aus vier Spielen Letzter. Gegner in der in Königsklassen-Gruppenphase sind Titelverteidiger FC Liverpool, SSC Neapel und Red Bull Salzburg.