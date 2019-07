Belgien: Stuttgarts Beck nach Eupen

Eupen (SID) - Der belgische Fußball-Erstligist KAS Eupen hat den 32-jährigen Andreas Beck vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart unter Vertrag genommen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler erhielt beim Klub an der Grenze zu Deutschland einen Dreijahreskontrakt bis 30. Juni 2022.

Andreas Beck wird dem VfB fehlen © SID

Beck wurde in der Jugend der Stuttgarter ausgebildet und feierte 2007 mit dem Klub die deutsche Meisterschaft. Nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und bei Besiktas Istanbul kehrte der U21-Europameister von 2009 vor zwei Jahren nach Bad Cannstatt zurück. In Stuttgart hatte der Routinier keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

Für den VfB und die TSG Hoffenheim bestritt Abwehrspieler in der Bundesliga insgesamt 290 Partien. Mit Besiktas gewann Beck zwischen 2015 und 2017 zweimal in Folge die türkische Meisterschaft, für Deutschland bestritt Beck neun Länderspiele. Beck ist bereits im Trainingslager der Eupener eingetroffen und sollte am Donnerstag seine erste Einheit absolvieren.