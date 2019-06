Belgien mit nächstem Quali-Sieg bei Hazard-Jubiläum

Brüssel (SID) - Belgien mit Jubilar Eden Hazard hat das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft 2020 fest im Visier. Beim 100. Länderspiel des Offensivstars, dessen Wechsel zu Real Madrid am Freitag bekannt gegeben wurde, besiegte der WM-Dritte am dritten Spieltag in Qualifikationsgruppe I die Auswahl Kasachstans mit 3:0 (2:0) und bleibt damit ohne jeden Punktverlust.

Lukaku (l.) erzielte das 3:0 gegen Kasachstan © SID

Dries Mertens (11.), Timothy Castagne (14.) und Romelu Lukaku (50.) erzielten in Brüssel die Tore für die Roten Teufel, bei denen aus der Bundesliga Axel Witsel und sein künftiger Dortmunder Vereinskollege Thorgan Hazard (bislang Borussia Mönchengladbach) in der Startformation standen.

Russland, Gastgeber und Viertelfinalist der vergangenen WM, besiegte San Marino standesgemäß mit 9:0 (4:0). Artjom Dsjuba vom Meister Zenit St. Petersburg war viermal erfolgreich. Die Sbornaja belegt mit sechs Punkten aus drei Spielen den zweiten Rang in der Tabelle, zum Auftakt hatte der Premieren-Europameister (1960) in Belgien 1:3 verloren.

Schottland besiegte Zypern in Glasgow durch die Tore von Kapitän Andrew Robertson vom Champions-League-Sieger FC Liverpool (62.) und des Ex-Leipzigers Oliver Burke (89.) mit 2:1 (0:0) und ist weiter mit den Russen gleichauf. In der 87. Minute glich Ioannis Kousoulos für Zypern zwischenzeitlich aus.