Belgien nach Sieg gegen England auf Final-Four-Kurs

Köln (SID) - Belgien hat mit einem Sieg gegen England im Duell zweier WM-Halbfinalisten Kurs auf das Finalturnier der Nations League genommen. Das Team von Trainer Roberto Martinez bezwang England mit 2:0 (2:0) und bleibt seit September 2016 in 24 Heimspielen ohne Niederlage. Die Three Lions haben somit keine Chance mehr auf den Gruppensieg.

Dries Mertens (r.) traf gegen England per Freistoß © SID

Youri Tielemans (10.) und Dries Mertens (24.) trafen in Leuven für die Belgier, bei denen das Dortmund-Trio Thomas Meunier, Axel Witsel und Thorgan Hazard in der Startelf stand. Bei England kam BVB-Youngster Jadon Sancho (20) in der 70. Minute aufs Feld, Klubkollege Jude Bellingham (17) blieb diesmal ohne Einsatz.

Hinter Belgien (12 Punkte) liegt Dänemark (10) nach einem 2:1 (1:0) gegen Absteiger Island auf Rang zwei. Somit kommt es am Mittwoch in Leuven zwischen Belgien und Dänemark zum direkten Duell um den Gruppensieg, den Gastgebern reicht dabei ein Remis.