Belgier Courtois zum besten Torhüter der WM gewählt

Moskau (SID) - Der Belgier Thibaut Courtois (26) ist bei der Fußball-WM in Russland als bester Torhüter ausgezeichnet worden und tritt damit die Nachfolge von Manuel Neuer an. Courtois, der mit den "Roten Teufeln" Dritter geworden war, bekam den Goldenen Handschuh und setzte sich damit vor den Finaltorhütern Hugo Lloris (Frankreich) und Danijel Subasic (Kroatien) durch.

Belgiens Thibaut Courtois ist bester WM-Torhüter 2018 © SID

In den letzten Jahren hatte immer ein Torwart die Auszeichnung erhalten, der im Endspiel auf dem Platz stand, nur bei der ersten Wahl 1994 in den USA hatte Courtois' Landsmann Michel Preudhomme triumphiert, obwohl die Belgier damals schon im Achtelfinale gegen Deutschland verloren hatten.

Neuer hatte vor vier Jahren in Brasilien den Preis als zweiter Deutscher nach Oliver Kahn 2002 in Südkorea und Japan erhalten. In diesem Jahr kassierte der Keeper des deutschen Rekordmeisters Bayern München in drei Spielen vier Tore. - Die bisherigen Sieger des Goldenen Handschuhs:

1994: Michel Preudhomme (Belgien)

1998: Fabien Barthez (Frankreich)

2002: Oliver Kahn (Deutschland)

2006: Gianluigi Buffon (Italien)

2010: Iker Casillas (Spanien)

2014: Manuel Neuer (Deutschland)

2018: Thibaut Courtois (Belgien)