Belgier Walem neuer zyprischer Nationaltrainer

Köln (SID) - Der belgische Fußballlehrer Johan Walem ist neuer Trainer der zyprischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge des Israelis Ran Ben Shimon an. Walem war bislang Coach der U21-Auswahl Belgiens, seinen Posten auf Zypern tritt er am 1. Februar an.