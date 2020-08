Belgische Pro League will ab 11. September wieder Zuschauer zulassen

Brüssel (SID) - Fans der Klubs der ersten belgischen Fußball-Liga sollen ab September wieder zurück in die Stadien dürfen. Dies teilte die Pro League am Dienstag mit. Abhängig von der Kapazität sollen zwischen 400 und 5000 Zuschauer auf den Rängen zugelassen werden. Die Regelung soll ab 11. September gelten.

Im Anderlechter Lotto Park wird wieder vor Fans gespielt © SID

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Vereine und ihre Fans alles tun werden, um die Rückkehr in die Stadien so sicher wie möglich zu gestalten", sagte Pierre Francois, Generaldirektor der Pro League, in einer Erklärung.

Der Spielbetrieb in der Pro League wurde am 8. August wieder aufgenommen - ohne Zuschauer. Drei der 34 Spieltage wurden bereits absolviert.