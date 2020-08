Belgische und türkische Liga wollen ab Herbst Zuschauer zulassen

Brüssel (SID) - Zumindest einige Fans der Klubs aus den höchsten Fußball-Spielklassen Belgiens und der Türkei sollen ab September bzw. Oktober wieder zurück in die Stadien dürfen.

Im Anderlechter Lotto Park wird wieder vor Fans gespielt © SID

Wie die belgische Pro League am Dienstag mitteilte, sollen abhängig von der Kapazität zwischen 400 und 5000 Zuschauer auf den Rängen zugelassen werden. Die Regelung soll ab 11. September gelten.

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Vereine und ihre Fans alles tun werden, um die Rückkehr in die Stadien so sicher wie möglich zu gestalten", sagte Pierre Francois, Generaldirektor der Pro League, in einer Erklärung. Der Spielbetrieb in der Pro League wurde am 8. August wieder aufgenommen - ohne Zuschauer. Drei der 34 Spieltage wurden bereits absolviert.

Der türkische Verband TFF einigte sich ebenfalls am Dienstag darauf, ab Oktober eine begrenzte Anzahl von Fans zu den Spielen der Süper Lig zuzulassen - allerdings nur, wenn diese Masken tragen. Die Stadien könnten demnach bis zu 30 Prozent ausgelastet werden. Die neue Saison soll am 11. September beginnen, dann noch zunächst vor leeren Rängen.