Bellarabi droht Aus für Rückspiel gegen Krasnodar

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen droht für das Rückspiel im Sechszehntelfinale der Europa League gegen FK Krasnodar am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN und NITRO) der Ausfall von Karim Bellarabi. Der 28 Jahre alte Offensivspieler zog sich am Sonntag in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung zu und musste bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt werden.

Mit Muskelverletzung ausgewechselt: Karim Bellarabi © SID

Eine genaue Diagnose am Montag soll Aufschluss über die Verletzung geben. Das Hinspiel in Russland war am vergangenen Donnerstag 0:0 ausgegangen.