Beltre verkündet MLB-Abschied - Nowitzki: "Sag, dass es nicht stimmt!"

Arlington (SID) - Rekordspieler Adrian Beltre (39) hat seine Karriere in der Major League Baseball (MLB) nach 21 Jahren beendet und Dirk Nowitzki damit traurig gemacht. "Sag, dass es nicht stimmt! Danke für alles, AB! Und Glückwunsch zu deiner Hall-of-Fame-Karriere", schrieb der deutsche Basketball-Superstar von den Dallas Mavericks bei Twitter.

Beltre war 21 Jahre in der MLB aktiv © SID

Beltre hat seine letzten acht Spielzeiten bei den Texas Rangers in Arlington nahe Dallas verbracht. Mit 3166 Hits ist der in der Dominikanischen Republik geborene Third Baseman der erfolgreichste MLB-Profi, der nicht aus den USA stammt. In der "ewigen" Bestenliste steht er auf Platz 16. Beltre gelangen in der MLB 477 Homeruns, die World Series gewann er nie.