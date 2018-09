Ben Arfa von Paris nach Rennes

Rennes (SID) - Offensivspieler Hatem Ben Arfa hat nach seinem Aus beim französischen Fußballmeister Paris Saint Germain einen neuen Verein gefunden. Der 31-jährige Franzose wechselt zum Ligarivalen Stade Rennes. Das teilte sein neuer Klub am Sonntag mit. Ben Arfas Vertrag in Paris war ausgelaufen, Trainer Thomas Tuchel hatte in seinem Starensemble keine Verwendung mehr für den Mittelfeldmann.

Hofft künftig auf mehr Einsatzzeiten: Hatem Ben Arfa © SID

Ben Arfa war im Sommer 2016 nach einer herausragenden Saison bei OGC Nizza nach Paris gekommen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Im ersten Jahr kam er immerhin auf 23 Einsätze, im zweiten bestritt der 15-malige französische Nationalspieler kein Pflichtspiel mehr.