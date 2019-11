Bensusan und Floors Para-Sportler des Jahres

Düsseldorf (SID) - Die Leichtathleten Irmgard Bensusan und Johannes Floors sind Deutschlands Para-Athleten des Jahres. Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres setzten sich die Goalball-Männer durch. In der Kategorie des Para-Nachwuchsathleten gewann Schwimmer Taliso Engel. Die Ehrungen fanden am Samstagabend in der Düsseldorfer Rheinterrasse statt. In das Endergebnis flossen zu gleichen Teilen die Resultate einer neunköpfigen Expertengruppe sowie einer öffentlichen Online-Abstimmung ein.

Irmgard Bensusan holt Gold bei der Para-WM © SID

Bensusan hatte bei der Para-Leichtathletik-WM in Dubai Gold über 100 und 200 m gewonnen, Floors lief jeweils in Weltrekordzeit zum Titel über 100 und 400 m. Die deutschen Goalballer Michael Feistle, Stefan Hawranke, Oliver Hörauf, Felix Rogge, Thomas Steiger und Reno Tiede sicherten sich bei der Heim-EM in Rostock mit einem Sieg im Finale gegen die Ukraine ihren ersten Titel. Für Gold bei der Para-Schwimm-WM sorgte der 17-jährige Engel, der über 100 m Brust mit einem fulminanten Schlussspurt die Konkurrenz hinter sich ließ.

Den Ehrenpreis des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) erhielt in diesem Jahr die Aktion Mensch. Die Organisation wurde damit nicht nur für ihre langjährige Partnerschaft mit dem DBS, sondern auch für ihr außergewöhnliches Engagement für Inklusion und Teilhabe im Sport ausgezeichnet.