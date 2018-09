Benzema mit Doppelpack für Real, Atletico verliert in Vigo

Madrid (SID) - Champions-League-Sieger Real Madrid hat vorübergehend die Tabellenführung in der spanischen La Liga übernommen. Der Rekordmeister gewann das Derby gegen CD Leganes 4:1 (1:1), der deutsche Nationalspieler Toni Kroos spielte durch.

Karim Benzema traf gegen Leganes gleich doppelt © SID

Gareth Bale (17.), Sergio Ramos per Foulelfmeter (66.) und Karim Benzema mit einem Doppelpack (50./61.) erzielten die Tore für die Königlichen, bei denen der belgische Nationaltorhüter Thibaut Courtois sein Pflichtspieldebüt gab. Guido Carillo (23.) traf nach einem von Casemiro verursachten Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Atletico Madrid hat dagegen weiter an Boden zur Tabellenspitze verloren. Der mit einem Unentschieden und einem Sieg in die neue Saison gestartete Europa-League-Sieger unterlag Celta Vigo mit 0:2 (0:0). Vigo siegte durch die Treffer von Maximiliano Gomez (46.) und Igor Aspas (52.). Nach wiederholtem Foulspiel von Stefan Savic musste Atletico ab der 70. Minute in Unterzahl spielen.