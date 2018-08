Berater Cetinkaya zu Bild: Forsberg bleibt in Leipzig

Leipzig (SID) - Der umworbene schwedische Fußball-Nationalspieler Emil Forsberg bleibt beim Bundesligisten RB Leipzig. Das bestätigte Forsbergs Berater Hasan Cetinkaya im Gespräch mit der Bild-Zeitung. "Emil hat hier bis 2022 einen Vertrag", sagte Cetinkaya: "Und er will diesen Sommer Leipzig nicht verlassen."

Emil Forsberg kann diese Saison nicht mehr auflaufen © SID

Große Klubs "waren und sind konkret interessiert", sagte Cetinkaya, der allerdings keine konkreten Vereine nannte: "Aber Emil wird in Leipzig bleiben und sein Bestes geben, um eine weitere tolle Saison zu spielen."

Diese Entscheidung habe vor allem mit der Person Ralf Rangnick zu tun. "Ralf Rangnick ist einer der besten Trainer weltweit", sagte Cetinkaya: "Und Emil vertraut ihm wie keinem anderen. Es gibt eine ganz besondere Verbindung zwischen beiden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Emil zurück in Topform bringt. Und Emil das Vertrauen mit starken Leistungen zurückzahlt."

Rangnick hatte das große Talent Forsberg Anfang 2015 etwas überraschend zum damaligen Zweitligisten und international unbekannten RB Leipzig gelotst. Der Schwede zahlte das Vertrauen zurück und hatte maßgeblichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg unter Rangnick (2016) und dem Champions-League-Einzug (2017). Zuletzt hielten sich hartnäckig Gerüchte über einen Wechsel Forsbergs in die italienische Serie A zu AS Rom oder zum AC Mailand.