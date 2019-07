Bergtrikot: Romain Bardet (Frankreich)

Paris (SID) - Romain Bardet wollte auf das Podest der 106. Tour de France. Die französischen Fans wünschten sich Romain Bardet auf dem Podest der Großen Schleife. Doch so, wie Romain Bardet am Sonntag das Treppchen auf den Champs Elysees bestieg, hatten sich das die radsportverrückten Franzosen und auch der 28 Jahre alte Radprofi nicht vorgestellt.

Bardet kann sich als bester Bergfahrer feiern lassen © SID

Statt als erster Franzose seit 1985 im Gelben Trikot konnte sich Bardet "nur" für den Gewinn des Gepunkteten Trikots für den besten Bergfahrer feiern lassen. Angesichts der enormen Erwartungshaltung an den früheren Tour-Zweiten war es ein Trostpreis.

Der Kapitän des Teams AG2R war angetreten, um die 34-jährige Durststrecke der Tour-Gastgeber zu beenden. Am Ende scheiterte er wie auch der verletzt ausgestiegene Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) und Publikumsliebling Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Zu seinen Landsleuten gab es jedoch Unterschiede. Pinot fuhr stärker als erwartet, er siegte am Tourmalet und bog mit Siegchancen in die Schlusswoche, in der er den körperlichen Tribut für die Strapazen zahlte. Klassikerjäger Alaphilippe übertraf alle Erwartungen, gewann zwei Etappen und verlor das Gelbe Trikot erst in den Alpen.

Und Bardet? Er belegte mit 29:54 Minuten Rückstand auf Gesamtsieger Egan Bernal nur den 15. Platz. Es ist das schwächste Abschneiden seit seiner Tour-Premiere 2013. Als klar war, dass Bardet seine Träume vom Gesamtsieg begraben muss, nutzte er die Freiräume und sammelte in den Pyrenäen und Alpen Punkte für das "Maillot a pois".