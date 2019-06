Berlin gewinnt erstes Halbfinale gegen Oldenburg

Oldenburg (SID) - Der frühere Basketball-Serienmeister Alba Berlin hat im Halbfinale der Bundesliga-Play-offs vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses siegte im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie beim Vorrundenzweiten EWE Baskets Oldenburg 100:93 (46:44). Dadurch können sich die Albatrosse bereits in der zweiten Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in der heimischen Arena in Berlin den ersten Matchball sichern.

Alba Berlins Peyton Siva (Mitte) erzielte 26 Punkte © SID

Vor 6000 Zuschauern in der EWE Arena war Albas Point-Guard Peyton Siva mit 26 Punkten bester Werfer der Begegnung. Bei den Gastgebern stachen Will Cummings und Rasid Mahalbasic mit jeweils 21 Zählern heraus.

In der zweiten Halbfinal-Serie stehen sich Meister Bayern München und der Überraschungsaufsteiger Rasta Vechta gegenüber.