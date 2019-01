Berlin und Bamberg im BBL-Pokalfinale

Frankfurt/Main (SID) - Alba Berlin und Brose Bamberg haben im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) das Endspiel erreicht. Vizemeister Berlin setzte sich im Halbfinale bei den Frankfurt Skyliners nach einer überlegenen Vorstellung 105:70 (57:29) durch. Bamberg schlug die Telekom Baskets Bonn im Duell der Krisenklubs 90:87 (46:50).

Giffey (l.) und Giedraitis warfen je 16 Punkte © SID

Das Finale findet am 17. Februar in Bamberg statt, der Austragungsort wurde nach dem zweiten Halbfinale ausgelost. Berlin, das im Vorjahr im Pokal- und im Play-off-Finale an Bayern München gescheitert war, spielt um seinen zehnten Triumph und hat die Chance, mit Rekordsieger Bayer Giants Leverkusen gleichzuziehen. Der frühere Serienmeister Bamberg hat den Cup bislang fünfmal geholt.

Die schwachen Frankfurter hatten Alba kaum etwas entgegenzusetzen. Beste Werfer der Gäste waren Niels Giffey und Rokas Giedraitis (beide 16 Punkte). Bamberg gelang genau eine Woche nach dem Amtsantritt von Federico Perego der erste Erfolg unter seinem neuen Trainer. Tyrese Rice und Cliff Alexander kamen als Topscorer der Gastgeber auf je 21 Punkte. Bonns neuer Trainer Chris O'Shea musste bei seinem Debüt eine unglückliche Niederlage hinnehmen.

Die BBL hatte den Pokalwettbewerb vor der laufenden Saison reformiert. Statt der bislang sieben Teams starteten 16 in den Wettbewerb, das Top-Four-Turnier gibt es nicht mehr. Alba hatte Titelverteidiger Bayern München im Viertelfinale ausgeschaltet (78:70).