Berliner Sechstagerennen: Kluge/Reinhardt nur noch Sechster

Berlin (SID) - Radprofi Roger Kluge aus Eisenhüttenstadt ist nach der zweiten Nacht des 107. Berliner Sechstagerennens gemeinsam mit seinem Berliner Partner Theo Reinhardt mit 125 Punkten auf den sechsten Platz zurückgefallen. Rang eins übernahmen die Belgier Moreno de Pauw und Kenny de Ketele (178) vor den Niederländern Wim Stroetinga und Yoeri Havik (170). Bestes deutsche Team sind Leif Lampater (Waiblingen) und Christian Grasmann (München) mit 138 Punkten auf Platz fünf.

Nur noch Sechster: Roger Kluge (Bild) und Theo Reinhardt © SID

Der 31-jährige Kluge peilt nach 2011 und 2013 seinen dritten Erfolg in der Hauptstadt an. Das Rennen im Berliner Velodrom an der Landsberger Allee endet am Dienstag.