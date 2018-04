Berlins Sikma ist wertvollster Spieler der BBL-Saison

Köln (SID) - Luke Sikma vom Basketball-Bundesligisten Alba Berlin ist zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison gewählt worden. Das gab die BBL am Samstag bekannt. Der Power Forward erhielt bei der Wahl eines Expertengremiums bestehend aus den Cheftrainern und Teamkapitänen der 18 Klubs sowie ausgewählten Medienvertretern 127 Stimmen. John Bryant (Giessen 46ers) und Thomas Walkup (MHP Riesen Ludwigsburg) landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Spieler der Saison: Luke Sikma von Alba Berlin © SID

Sikma wechselte vor der Saison von Valencia Basket in die Hauptstadt und bestritt seitdem 32 BBL-Spiele für Alba. In durchschnittlich 26 Minuten Einsatzzeit erzielte der 28-jährige US-Amerikaner 13,1 Punkte und 7,2 Rebounds pro Spiel, seine Trefferquote lag bislang bei 58,1 Prozent.

"Ich bin sehr froh, dass es in dieser Saison so gut für Alba und auch für mich persönlich läuft. Aber ich bin auch nur einer von vielen in diesem Team und der MVP-Award zeigt vor allem, wie gut und mit wie viel Spaß wir zusammen Basketball spielen", sagte Sikma.